Кельнский сценарий: в Австрии группа мигрантов домогалась молодых женщин в Новый год

Вена, 5 января. Полиция австрийского города Инсбрук приступила к розыску мигрантов, сексуально домогавшихся до женщин в праздничные дни. Полиция также располагает видеозаписью, на которой запечатлена группа подозреваемых иностранной внешности.

Как сообщает агентство Telegraph, 19 женщин в возрасте от 19 до 25 лет обратились в полицию. Все случаи домогательств произошли в центре города.

Правоохранители полагают, что преступления совершила одна и та же группа мужчин, поскольку домогательства носили систематический характер. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование, устанавливаются личности нападавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Кельне были задержаны сотни мигрантов. Операция была проведена полицией в рамках предотвращения грабежей и изнасилований.

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