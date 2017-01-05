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Два человека погибли во время теракта в турецком Измире
Происшествия

Два человека погибли во время теракта в турецком Измире

Сегодня 17:41
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Два человека погибли во время теракта в турецком Измире

Измир, 5 января. Теракт в турецком городе Измир, где в четверг взорвалась заминированная машина, унес жизни двух человек. Погибшими оказались офицер полиции и служащий суда Измира.

Сообщается, что сразу после взрыва три вооруженных боевика начали перестрелку с полицией, дежурившей на КПП возле здания суда. Двое из террористов были ликвидированы стражами правопорядка, третьему удалось сбежать. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из известных группировок, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Согласно последним данным, в результате взрыва пострадали 10 человек, их состояние не уточняется. Сам момент взрыва попал на видео. Это уже второй теракт в Турции за последние пять дней. В ночь на 1 января неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в Стамбуле, убив 39 человек.

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