Сирия на пути к миру: 89 боевиков помилованы в городе Эс-Санамайн

Даръа, 5 января. В сирийском городке Эс-Санамайн, расположенном в 50 километрах к югу от Дамаска, было принято решение об амнистии 89 боевиков. Этот шаг является частью комплекса мер по примирению враждующих сторон гражданской войны непосредственно в данном конкретном городе.

Постановление об амнистии согласно действующему указу президента Сирии Башара Асада было оглашено на заседании местного совета.

Далее по ходу все того же заседания один из жителей южной части Эс-Санамайн поднялся и заявил, что считает решение городской общины подписать соглашение о перемирии правильным. «Мы хотим, чтобы все города в Сирии поступили также, как поступили мы в Эс-Санамайн», — сказал он.

Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, запечатлевшее этот момент.

Напомним, что Эс-Санамайн перестал быть зоной боевых действий и вернулся под контроль сирийского правительства в конце декабря прошлого года, когда более полутысячи его жителей публично сложили оружие и сдались. Еще тогда экс-боевики подписали обязательства не противостоять властям и стать мирными жителями. Сегодня, как мы можем видеть, их надежды окупились.

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