Петербургские дальнобойщики протаранили шлагбаум и перекрыли въезды на ЗСД

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Санкт-Петербург, 5 января. Дальнобойщики заблокировали движение на въездах магистрали по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Петербурге. Протестующие требовали сделать проезд по ЗДС бесплатным.

Как стало известно, пять полос были перекрыты, в результате чего у въездов скопилась небольшая пробка. В акции протеста принимали участие три легковых автомобиля, «Газель» и один грузовик. На своих авто протестующие блокировали проезд и таранили шлагбаумы на въездах. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые оформили несколько протоколов. Ни один человек в ходе акции задержан не был. Само мероприятие длилось около часа.

Напомним, центральный участок Западного скоростного диаметра был открыт для движения 2 декабря. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин.