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Взрыв заминированной машины в турецком Измире попал на видео
Происшествия

Взрыв заминированной машины в турецком Измире попал на видео

Сегодня 17:27
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Взрыв заминированной машины в турецком Измире попал на видео

Измир, 5 января. В Сети появились первые кадры взрыва заминированной машины, которая взлетела на воздух возле здания городского суда в турецком городе Измир. 

Момент взрыва был записан на одну из наружных видеокамер. Как можно заметить на видео, за несколько секунд до взрыва мимо припаркованной на стоянке заминированной машины проехал белый хэчбэк. 

Ранее сообщалось, что полиция ликвидировала двух террористов в ходе перестрелки, поиски третьего продолжаются. В результате взрыва пострадали 10 человек, их состояние неизвестно. Также пока неясно, какая группировка может стоять за этим терактом и связан ли он с недавним нападением на ночной клуб в Стамбуле.

UPDATE: CCTV footage of the moment of the car bomb explosion outside the courthouse in Izmir, #Turkey. pic.twitter.com/3L8wKdh1Lr

— News_Executive (@News_Executive) 5 января 2017 г.


 

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