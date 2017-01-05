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Трамп ответил на сообщения СМИ о существовании соглашения с Ассанжем
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Трамп ответил на сообщения СМИ о существовании соглашения с Ассанжем

Сегодня 17:30
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Трамп ответил на сообщения СМИ о существовании соглашения с Ассанжем

Вашингтон, 5 января. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг существование какого-либо соглашения с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Об этом политик написал в своем Twitter.

«Бесчестные СМИ любят утверждать, что я заключил некое соглашение с Джулианом Ассанжем и это неправда, — отметил он. — Я просто заявляю то, что заявлял он и это в интересах людей».

Как сообщало агентство НСН, ранее Ассанж заявил, что обвинения российских хакеров во влиянии на исход выборов президента США назвали попыткой представить Дональда Трампа незаконным главой государства.

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Тимур Румянцев
#сша #трамп #wikileaks #ассангж
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