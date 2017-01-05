Число пострадавших при взрыве в турецком Измире выросло до десяти

Измир, 5 января. Число пострадавших в результате теракта в турецком городе Измир выросло с трех до десяти человек. Об этом заявляет анонимный источник в больнице Измира.

Турецкая полиция, между тем, ликвидировала двух террористов, устроивших взрыв возле здания суда. В настоящий момент ведутся поиски третьего подозреваемого. На месте происшествия работают врачи скорой помощи. Движение на улице перекрыто, сообщает агентство Reuters.

Как сообщала газета «Известия», сообщалось о взрыве заминированного автомобиля на стоянке возле здания городского суда. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.