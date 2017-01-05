FAN-TV Лента новостей
Число пострадавших при взрыве в турецком Измире выросло до десяти
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в турецком Измире выросло до десяти

Сегодня 17:08
220

Число пострадавших при взрыве в турецком Измире выросло до десяти

Измир, 5 января. Число пострадавших в результате теракта в турецком городе Измир выросло с трех до десяти человек. Об этом заявляет анонимный источник в больнице Измира.

Турецкая полиция, между тем, ликвидировала двух террористов, устроивших взрыв возле здания суда. В настоящий момент ведутся поиски третьего подозреваемого. На месте происшествия работают врачи скорой помощи. Движение на улице перекрыто, сообщает агентство Reuters.

Как сообщала газета «Известия», сообщалось о взрыве заминированного автомобиля на стоянке возле здания городского суда. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за эту атаку. 

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия на пути к миру: 89 боевиков помилованы в городе Эс-Санамайн

Сегодня 18:10
86

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли Донецк и юг ДНР, Донбасс увековечит память о Мотороле и Докторе Лизе

Сегодня 18:01
140

Защищайте или улетайте: Турция показала США, кто хозяин в Инджирлике

Сегодня 17:13
700

Сирия новости 5 января 2017 16.30: САА уничтожила командира «Джейш Аль-Фатх», Турция потеряла двоих солдат в боях с ИГ

Сегодня 16:30
443

Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ

Сегодня 16:11
1030
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Латвийских железнодорожников наказали за объявление на русском языке

18:34

Любовник Джорджа Майкла рассказал, от чего на самом деле умер певец

18:29

Обама получил доклад разведки о «вмешательстве» России в американские выборы

18:14

Сирия на пути к миру: 89 боевиков помилованы в городе Эс-Санамайн

18:10

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли Донецк и юг ДНР, Донбасс увековечит память о Мотороле и Докторе Лизе

18:01

Кельнский сценарий: в Австрии группа мигрантов домогалась молодых женщин в Новый год

17:55

Петербургские дальнобойщики протаранили шлагбаум и перекрыли въезды на ЗСД

17:42

Два человека погибли во время теракта в турецком Измире

17:41

Минск намерен остаться главной площадкой для урегулирования кризиса на Украине

17:32

Трамп ответил на сообщения СМИ о существовании соглашения с Ассанжем

17:30

Взрыв заминированной машины в турецком Измире попал на видео

17:27

ВКС РФ получат пять новых стратегических бомбардировщиков

17:19
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Латвийских железнодорожников наказали за объявление на русском языке
Читать
Закрыть