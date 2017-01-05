ВКС РФ получат пять новых стратегических бомбардировщиков

Москва, 5 января. В наступившем году подразделения дальней авиации ВКС России получат пять новых модернизированных дальних бомбардировщиков. Сообщение об этом распространили в Департаменте информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны.

«В 2017 году в авиационные части дальней авиации поступят пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения», — отметили в ведомстве, не называя моделей бомбардировщиков.

Вероятнее всего, речь идет о модернизированных ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС, подобные которым поступили в воздушный флот дальней авиации в прошлом году. В Минобороны отметили, что в течение 2016 года летный состав дальних бомбардировщиков нарастил натренированность и успешно отработал практику пусков крылатых ракет воздушного базирования.