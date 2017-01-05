Женщина насмерть замерзла в петербургском парке

Санкт-Петербург, 5 января. Тело женщины со следами обморожения найдено на улице в Петербурге. Как стало известно, инцидент произошел в парке имени 50-летия Октября в Красногвардейском районе города.

Так, женский труп, на котором присутствовали следы обморожения, был найден напротив дома 5/1 по улице Маршала Тухачевского. При внешнем осмотре не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти. Женщина была одета в пуховик синего цвета и сапоги с белой подошвой.

В настоящее время тело находится в морге. Причина летального исхода будет установлена после вскрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что поход в фитнес-клуб закончился трагически для 56-летнего американца, труп которого нашли в помещении «РДК Фитнесс» в Петербурге.

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