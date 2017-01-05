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Минск намерен остаться главной площадкой для урегулирования кризиса на Украине
Политика

Минск намерен остаться главной площадкой для урегулирования кризиса на Украине

Сегодня 17:32
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Минск намерен остаться главной площадкой для урегулирования кризиса на Украине

Минск, 5 января. Минск продолжит быть главной переговорной площадкой по урегулированию украинского кризиса, говорится в обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИД в 2016 году.

«Белорусская сторона прилагала значимые усилия для урегулирования кризиса в сопредельной Украине, обеспечивая все необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы по Украине и тематических рабочих групп в ее составе», — отмечается в официальном документе.

В ноябре в Минске прошла встреча глав МИД стран нормандского формата. Эти переговоры показали, что Минск по-прежнему остается ключевой в столице Белоруссии подтвердила, что Минск по-прежнему является ключевой переговорной площадкой по урегулированию кризиса на Украине.

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Таисия Григорьева
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