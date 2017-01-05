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Три человека пострадали в результате теракта в турецком Измире
Происшествия

Три человека пострадали в результате теракта в турецком Измире

Сегодня 16:50
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Три человека пострадали в результате теракта в турецком Измире

Измир, 5 января. Не менее трех человек пострадали в результате взрыва в турецком портовом городе Измир. Согласно предварительной информации, террорист взорвал заминированный автомобиль, припаркованный на стоянке возле здания городского суда, которая предназначена для машин судей и прокуроров. 

Как сообщает турецкое агентство Dogan News, один из террористов был убит полицией в ходе перестрелки, поиски второго продолжаются. Отметим, что это уже второй теракт в Турции с начала года. В ночь на 1 января в Стамбуле неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба, убив 39 человек.

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