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ФСИН рассказала, когда Ильдар Дадин прибудет на новое место заключения
Общество

ФСИН рассказала, когда Ильдар Дадин прибудет на новое место заключения

Сегодня 17:03
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ФСИН рассказала, когда Ильдар Дадин прибудет на новое место заключения

Москва, 5 января. Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой удалось получить в ФСИН точные сроки доставки осужденного за нарушение правил проведения митингов Ильдара Дадина на новое место отбывания наказания. Как объяснили в Федеральной службе исполнения наказаний, процесс этапирования заключенного был прерван, чтобы заключенные могли отпраздновать Новый год.

«По данным ФСИН, с руководством которой я нахожусь на постоянной связи, Дадин должен прибыть 9–10 числа на место, — рассказала Москалькова. — Законодательство в целях безопасности не дает возможности получить нам информацию до прибытия на место нового отбывания наказания».

Она отметила, что в день прибытия на новое место отбывания наказания Дадину — в нарушение обычного распорядка — позволят сделать звонок кому-то из родственников.

Напомним, супруга Ильдара Дадина заявила, что муж жалуется ей на избиения и пытки в колонии, где он отбывал наказание. Специальная комиссия не сумела подтвердить данные заявления, после чего руководство ФСИН приняло решение о переводе Дадина в другое исправительное учреждение.

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Валентин Меликов
#ильдар дадин
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