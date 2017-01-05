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Ограничение для транспорта введут с 9 января в Москве
Общество

Ограничение для транспорта введут с 9 января в Москве

Сегодня 17:01
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Ограничение для транспорта введут с 9 января в Москве

Москва, 5 января. На ряде улиц Москвы с 9 января вводятся ограничения для движения транспорта из-за строительства Кожуховской линии метро. Соответствующая информация размещена на сайте мэра столицы.

Так, движение на Газгольдерной улице от пересечения с Новохохловской улицей до дома 6 перекроют с 9 января по 15 декабря. Полоса на Волхонке от дома 11а до дома 6, а также одна полоса движения по улице Балчуг от дома 1 до пересечения с Садовнической набережной будут поэтапно перекрываться с 9 января по 31 марта. На Покровском бульваре в районе дома 3, строение 1, дома 20/1, строения 1 и 2 будут действовать ограничения с 9 января по 5 февраля. В районе дома 4/17, строения 1 и 10 ограничат движение с 6 февраля по 31 марта. Движение на 1-й Гражданской улице на участке от владения 27, строение 1 до владения 23 по Краснобогатырской улице также будет перекрыто из-за строительных работ с 8 января по 27 августа.

Как сообщало ранее агентство НСН, в столичных аэропортах в четверг, 5 января, отменены 19 рейсов, еще 49 — задерживаются.

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