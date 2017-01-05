Спасатели установили место затопления судна с рыбаками в Финском заливе

Москва, 5 января. Спасателям удалось обнаружить предположительное место затопления судна Monni с тремя рыбаками в Финском заливе. По словам источника в экстренных службах региона, масляное пятно было замечено в 16 километрах от берега.

Как рассказал источник, в настоящее время сотрудники Морского спасательно-координационного центра ведут работы на воде, для обследования дна будут привлечены водолазы. Кроме того, спасатели МЧС продолжают обход береговой линии залива, завершился облет необходимой территории вертолетом.

Как сообщала ранее «Газета.ру», Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания по факту пропажи рыболовецкого судна.

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