Защищайте или улетайте: Турция показала США, кто хозяин в Инджирлике

Турция может запретить ВВС международной коалиции во главе с США пользоваться своей военной базой «Инджирлик». В конце концов, что эти размещенные там самолеты американцев и их союзников сделали для самой Турции? Помогли они ее военным усилиям против ИГИЛ (запрещено в России)?

«Наш народ спрашивает, почему силы коалиции используют базу, если они не поддерживают военную операцию «Щит Евфрата», проводимую Анкарой против террористов в районе населенного пункта Эль-Баб на севере Сирии», — заявил в связи с этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Взаимоотношения с США чрезвычайно важны для Турции, добавляет он. Тем не менее в вопросе размещения американских самолетов в Инджирлике можно считать, что «кризис доверия» уже достигнут.

Как следует трактовать это заявление турецкой стороны? Попытка ли это добиться военной помощи от американцев? Нечто иное? Поднимут ли США свои самолеты в воздух, опасаясь, что место их базирования под угрозой? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к Юрию Котенку, военному аналитику, эксперту РИСИ.

«Прежде всего, стоит сказать, что авиагруппировка международной коалиции и так — без всяких напоминаний из Анкары — поддерживает действия турецких войск на севере Сирии. Другое дело, что сама по себе операция «Щит Евфрата» сейчас застопорилась и во многом потеряла смысл. На севере Сирии существует масса разнонаправленных векторов, и по ряду причин турки в них потерялись. Они все еще оказывают существенное влияние на регион, но, как говорится, потеряли на него право первой ночи», — отмечает эксперт.

Собственно, именно эти проблемы на военном поприще заставили Турцию обратиться к дипломатии и вступить в трехсторонний диалог о будущем Сирии с Россией и Ираном, считает Котенок. Сейчас, как мы знаем, этот диалог протекает весьма успешно, уже видны его первые результаты: общесирийское перемирие и грядущие переговоры в Астане. Сегодняшний демарш Чавушоглу, таким образом, есть не столько реальная попытка добиться большего содействия со стороны американцев турецким военным усилиям под Эль-Бабом, сколько указание Вашингтону на то, что Анкара не складывает все яйца в одну корзинку.

«Это заявка на то, что Турция способна вести многовекторную внешнюю политику. Тем не менее, следует также понимать, что в нем есть и определенная доля лукавства. Несмотря ни на что, Турция продолжает оставаться членом НАТО. На базе «Инджирлик» размещена именно что натовская авиация. Возможно, в прошлом году и были разговоры о том, что американцы готовятся трансформировать или сократить свою авиагруппировку, размещенную там. Но эти разговоры так разговорами и остались. Турция обязана размещать эти самолеты — точно также, как она обязана размещать у себя ядерное оружие», — продолжает Котенок.

Сверх того, не следует забывать, что Турция располагает своей собственной вполне эффективной боевой авиацией. Американская помощь с воздуха в Эль-Бабе не так уж ей и нужна. Таким образом, сегодняшнее заявление Чавушоглу — это сигнал для Америки и для других держав, заинтересованных в судьбе Сирии. Турция становится независимым игроком на этом поле и ее амбиции следует принимать во внимание.