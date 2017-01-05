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Новости Новороссии: ВСУ обстреляли Донецк и юг ДНР, Донбасс увековечит память о Мотороле и Докторе Лизе
Новороссия

Новости Новороссии: ВСУ обстреляли Донецк и юг ДНР, Донбасс увековечит память о Мотороле и Докторе Лизе

Сегодня 18:01
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Новости Новороссии: Донбасс обессмертит память о «Мотороле» и Докторе Лизе, ВСУ обстреляли Донецк и юг ДНР

Новороссия, 5 января. Киевские силовики нанесли более 400 ударов по ДНР, заявил замкомандующего оперативным командованием Эдуард Басурин. Жители Донбасса намерены увековечить подвиги Моторолы и Доктора Лизы. Командование ВСУ осуществляет срочные проверки подразделений в связи с плохой дисциплиной и распространением пьянства среди украинских военнослужащих.

Басурин: ВСУ обстреливают ДНР из запрещенных орудий

Как сообщил сегодня на брифинге заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин, за минувшие сутки прифронтовые зоны ДНР оказывались под огнем военнослужащих ВСУ свыше 400 раз.

Ситуация в ДНР все еще остается напряженной, отметил он. По имеющимся данным, в общей сложности украинские силовики 427 раз открывали огонь по территории республики, в том числе и из запрещенных минскими договоренностями крупнокалиберных минометов. Всего по прифронтовым зонам ДНР было выпущено 73 мины калибра 120 и 82 мм. Кроме того, были произведены десятки выстрелов из вооружения БМП и выпущено 133 боеприпаса из различных типов гранатометов. При обстрелах подразделения ВСУ также использовали различные виды стрелкового оружия, рассказал Эдуард Басурин.

Под огнем подразделений ВСУ оказались поселки Трудовские, Александровка на западной окраине Донецка, Зайцево и Железная Балка в пригороде Горловки, Ясиноватая и села Спартак, Крутая Балка и Жабичево в ее окрестностях, а также южные села Саханка, Ленинское и Коминтерново Новоазовского района

Напомним, ранее представители силовых ведомств ДНР сообщили о том, что за вчерашний вечер и ночь украинские военнослужащие выпустили 60 мин и десятки боеприпасов из бронированных машин и гранатометов по территории республики.

Пьянство и плохая дисциплина солдат ВСУ напугали командование

Официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики майор Андрей Марочко сообщил сегодня в ходе брифинга, что командование украинской армии проводит внезапные проверки в связи с участившимися случаями употребления алкоголя внутри подразделений.

Представители командования ВСУ решили перейти к тактике внезапных проверок подразделений армии. Поводом для этого стали многочисленные случаи употребления алкоголя, отравления алкогольными суррогатами, а также случаи невыполнения приказов. В целом также отмечается низкий уровень дисциплины внутри украинской армии, рассказал представитель штаба Народной милиции республики.

Согласно данным разведки ЛНР, в ходе одной из проверок, проводившейся в военной части 2-ого механизированного батальона 24-й бригады ВСУ, было выявлено отсутствие восьми офицеров, которые должны были заступить на дежурство. Кроме того, зафиксировано, что трое военнослужащих находились в состоянии алкогольного опьянения.

Новости Новороссии: Донбасс обессмертит память о «Мотороле» и Докторе Лизе, ВСУ обстреляли Донецк и юг ДНР

Ранее Андрей Марочко сообщал, что в новогоднюю ночь погибли семь украинских солдат, еще восемь получили ранения. Причиной стало отравление техническими спиртосодержащими жидкостями, а также неосторожное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. В следующую ночь вследствие тех же причин скончались еще четыре солдата и семь были госпитализированы, писала «Газета.ру».

Донбасс выразит благодарность Мотороле и Доктору Лизе

Участник народного совета, представитель ДНР на минском процессе Денис Пушилин сообщил о том, что граждане республики хотят увековечить память Арсена Павлова и Елизаветы Глинки, которые много сделали для мирных жителей Донбасса.

Данная инициатива предложена общественным движением «Донецкая Республика» (ДР). Ее участники намерены отдать дань и выразить глубокую благодарность от лица всего народа Донбасса полковнику Арсену Павлову, наиболее известному под позывным «Моторола», и общественному деятелю Елизавете Глинке, также известной как Доктор Лиза, которые в конце 2016-го года ушли из жизни.

В данный момент волонтеры занимаются сбором предложений по данной инициативе, рассказал Денис Пушилин. По его словам, итоги в скором времени будут представлены общественности. Он также напомнил, что за прошедший 2016-й активисты движения установили семь мемориальных табличек военнослужащим сил республики, а также памятник героям Великой Отечественной войны.

Денис Пушилин

Полковник Павлов погиб в центре Донецка 16 октября вследствие подрыва взрывного устройства. Взрыв, организованный украинской стороной, был квалифицирован как теракт. Основатель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка находилась на борту самолета Ту-154, который разбился 25 декабря в Черном море. За весь период военных действий в Донбассе Доктор Лиза вывезла на лечение в Россию почти 500 тяжелобольных и раненных детей из ДНР и ЛНР.

комментарии
Алексей Громов
#денис пушилин #эдуард басурин #андрей марочко #арсен павлов #елизавета глинка
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