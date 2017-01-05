Мощный взрыв прогремел в турецком Измире

Измир (Турция), 5 декабря. Мощный взрыв прогремел в четверг в Измире — третьем по численности населения городе Турции. Согласно предварительным данным, взрыв произошел возле стен городского суда. Причина взрыва не уточняется, сведений о пострадавших пока не поступало, сообщает турецкий филиал CNN.

Напомним, что в ночь на 1 января неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле. В результате теракта погибли 39 человек, включая россиянку. После этого турецкая полиция провела антитеррористический рейд в Измире, в ходе которого были задержаны 27 человек.

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