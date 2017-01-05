Евросоюз получает российский газ по украинскому транзиту без перебоев

Брюссель, 5 января. Перебоев с поставкой российского газа, который поставляется в Европу через Украину, не наблюдается. Об этом в четверг заявил представитель Еврокомиссии Якуб Адамович.

«Газ поступает», — отметил он во время встречи с журналистами.

Напомним, что многие эксперты высказывали опасения в связи с возможным отбором российского газа украинской стороной в случае наступления холодов. Киев, в свою очередь, опасается лишения статуса страны-транзитера в случае строительства газопровода «Северный поток-2», который идет в обход Украины.

В сочетании с «Турецким потоком» эти магистрали могут полностью решить вопрос поставок газа в Европу, в результате чего надобность в украинской газотранспортной системе отпадет.