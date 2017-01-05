FAN-TV Лента новостей
Евросоюз получает российский газ по украинскому транзиту без перебоев
Экономика

Евросоюз получает российский газ по украинскому транзиту без перебоев

Сегодня 16:26
104

Евросоюз получает российский газ по украинскому транзиту без перебоев

Брюссель, 5 января. Перебоев с поставкой российского газа, который поставляется в Европу через Украину, не наблюдается. Об этом в четверг заявил представитель Еврокомиссии Якуб Адамович.

«Газ поступает», — отметил он во время встречи с журналистами. 

Напомним, что многие эксперты высказывали опасения в  связи с возможным отбором российского газа украинской стороной в случае наступления холодов. Киев, в свою очередь, опасается лишения статуса страны-транзитера в случае строительства газопровода «Северный поток-2», который идет в обход Украины. 

В сочетании с «Турецким потоком» эти магистрали могут полностью решить вопрос поставок газа в Европу, в результате чего надобность в украинской газотранспортной системе отпадет.  

комментарии
Геннадий Плющев
#якуб адамович
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 5 января 2017 16.30: САА уничтожила командира «Джейш Аль-Фатх», Турция потеряла двоих солдат в боях с ИГ

Сегодня 16:30
57

Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ

Сегодня 16:11
366

Между «зрадой» и здравым смыслом: почему Украина не готова к компромиссу по Донбассу и Крыму

Сегодня 15:45
8840

Дипломатия по-новому: Южная Корея следит за политикой США через Twitter Трампа

Сегодня 14:53
130

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под огнем запрещенных орудий, в ДНР поймали пособницу «Азова»

Сегодня 14:13
1004
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Спасатели установили место затопления судна с рыбаками в Финском заливе

16:40

Пауэр объяснила, зачем США нужно доминирование в ООН

16:39

Мощный взрыв прогремел в турецком Измире

16:36

Сирия: девять человек погибли, десятки пострадали в результате теракта в Латакии

16:30

Сирия новости 5 января 2017 16.30: САА уничтожила командира «Джейш Аль-Фатх», Турция потеряла двоих солдат в боях с ИГ

16:30

Безопасность в рождественскую ночь в Москве обеспечат 500 сотрудников МЧС

16:27

Евросоюз получает российский газ по украинскому транзиту без перебоев

16:26

Турция планирует арестовать сотни бизнесменов, связанных с Гюленом

16:19

ДНР: комиссия штаба АТО выявила крупные хищения в подразделениях ВСУ

16:18

Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ

16:11

Турция обещала не спешить выгонять ВВС США с авиабазы «Инджирлик»

16:07

Ученые: частый секс приводит к увеличению половых органов

16:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Спасатели установили место затопления судна с рыбаками в Финском заливе
Читать
Закрыть