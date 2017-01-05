Пауэр объяснила, зачем США нужно доминирование в ООН

Вашингтон, 5 января. Уходящая в отставку постпред Вашингтона в ООН Саманта Пауэр высказала свои финальные рекомендации правительству избранного президента США Дональда Трампа и своему преемнику в ООН: по ее словам, утрата Соединенными Штатами доминирующего положения в Организации объединенных наций может представлять угрозу национальной безопасности Америки.

По словам Пауэр, без лидерства США на международной арене образуется «вакуум».

«Другие нации пойдут за нами, если мы останемся лидерами; без нашего лидерства вакуум на мировой арене обернется большими проблемами для американских интересов», — объявила Пауэр в финальном послании.

Экс-постпред утверждает, что без ведущей роли США невозможно будет сдерживать «ядерные амбиции» КНДР, урегулировать конфликт в Сирии, нормализовать ситуацию в Ливии и Южном Судане, а самое главное — «противостоять российской агрессии".

Кроме того, Пауэр рекомендовала избранному президенту Трампу пересмотреть свое отношение к иранской ядерной программе.