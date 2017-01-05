Сирия: девять человек погибли, десятки пострадали в результате теракта в Латакии

Дамаск, 5 января. Девять человек стали жертвами мощного взрыва в провинции Латакия в Сирийской республике. Агентство SANA сообщает, что инцидент произошел вблизи одного из стадионов в городке Джабла.

Так, взлетел на воздух заминированный автомобиль. На месте погибли девять человек, еще 30 получили различные ранения. Местная полиция также сообщает, что произошедшее было приравнено к террористическому акту.

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Напомним, ранее российские военные предотвратили крупный теракт в одном из кварталов сирийского города Алеппо.

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