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Сирия: девять человек погибли, десятки пострадали в результате теракта в Латакии
Весь мир

Сирия: девять человек погибли, десятки пострадали в результате теракта в Латакии

Сегодня 16:30
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Сирия: девять человек погибли, десятки пострадали в результате теракта в Латакии

Дамаск, 5 января. Девять человек стали жертвами мощного взрыва в провинции Латакия в Сирийской республике. Агентство SANA сообщает, что инцидент произошел вблизи одного из стадионов в городке Джабла.

Так, взлетел на воздух заминированный автомобиль. На месте погибли девять человек, еще 30 получили различные ранения. Местная полиция также сообщает, что произошедшее было приравнено к террористическому акту.

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Напомним, ранее российские военные предотвратили крупный теракт в одном из кварталов сирийского города Алеппо.

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Тимур Румянцев
#сирия #латакия
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