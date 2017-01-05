Турция планирует арестовать сотни бизнесменов, связанных с Гюленом

Стамбул, 5 января. Турецкие власти запланировали новые аресты в связи с делом исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают идейным вдохновителем попытки государственного переворота, которая произошла минувшим летом. На этот раз следствие потребовало ордера на арест сразу 380 представителей бизнеса.

Этих предпринимателей обвиняют в финансировании организации, созданной Гюленом, и соответственно, попытки госпереворота. Следствие требует проведения обысков в домах и офисах попавших под подозрение бизнесменов.

Напомним, ранее в Турции был продлен еще на три месяца режим чрезвычайного положения, введенный после попытки госпереворота в ночь с 16 на 17 июля. В рамках правил чрезвычайного положения турецкие власти получили права на введение «внешнего управления» в любых коммерческих структурах и СМИ в Турции, подозреваемых в сотрудничестве с Гюленом.

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