Безопасность в рождественскую ночь в Москве обеспечат 500 сотрудников МЧС

Москва, 5 января. Порядка 500 сотрудников МЧС будут обеспечивать правопорядок и безопасность проведения праздничных богослужений в рождественскую ночь в Москве, заявили в пресс-службе столичного главка ведомства.

«В ночь с 6 на 7 января на 429 объектах проведения мероприятий празднования Рождества Христова ГУ МЧС России по Москве будет организовано выставление противопожарных нарядов. Из общего числа объектов религиозного культа 85 объектов — это деревянные постройки пятой степени огнестойкости, к обеспечению безопасности которых уделяется особенно пристальное внимание», — заявили в МЧС.

Главные мероприятия в ночь накануне Рождества пройдут в Храме Христа Спасителя, Новодевичьем монастыре и Богоявленском соборе. В целом безопасность будут обеспечивать 493 сотрудника и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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