Ученые: частый секс приводит к увеличению половых органов

Эксетер, 5 января. Необычное открытие сделали британские ученые из Эксетерского университета. Наблюдая за жуками-могильщиками, они установили, что регулярный секс приводит к увеличению половых органов.

Выяснилось, что жуки, которые часто спариваются, демонстрируют увеличение гениталий. Причем эта тенденция наблюдается и в последующих поколениях.

Однако у частого спаривания есть и обратная сторона: жуки-самки теряют материнский инстинкт. Отметим, что забота о потомстве является интересной особенностью жуков-могильников. Родители растворяют ткани трупа, готовя питательный «бульон», который позволяет личинкам быстрее развиваться.