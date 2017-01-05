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Ученые: частый секс приводит к увеличению половых органов
Технологии

Ученые: частый секс приводит к увеличению половых органов

Сегодня 16:07
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Ученые: частый секс приводит к увеличению половых органов

Эксетер, 5 января. Необычное открытие сделали британские ученые из Эксетерского университета. Наблюдая за жуками-могильщиками, они установили, что регулярный секс приводит к увеличению половых органов.

Выяснилось, что жуки, которые часто спариваются, демонстрируют увеличение гениталий. Причем эта тенденция наблюдается и в последующих поколениях. 

Однако у  частого спаривания есть и обратная сторона: жуки-самки теряют материнский инстинкт. Отметим, что забота о потомстве является интересной особенностью жуков-могильников. Родители растворяют ткани трупа, готовя питательный «бульон», который позволяет личинкам быстрее развиваться.

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Геннадий Плющев
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