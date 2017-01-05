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ДНР: комиссия штаба АТО выявила крупные хищения в подразделениях ВСУ
Новороссия

ДНР: комиссия штаба АТО выявила крупные хищения в подразделениях ВСУ

Сегодня 16:18
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ДНР: комиссия штаба АТО выявила крупные хищения в подразделениях ВСУ

Луганск, 5 января. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что в ходе проверок в 54-й бригаде ВСУ комиссия штаба АТО выявила хищения материально-технических средств и горюче-смазочных материалов (ГСМ) на сумму свыше 1 млн гривен.

По словам майора, в связи с низкой укомплектованностью и недостаточной обеспеченностью подразделений материально-техническим средствами комплексная комиссия штаба АТО прибыла в 54-ю бригаду для выяснения истинного положения дел. Так, факты хищения ГСМ и материально-технических средств на сумму свыше 1 миллиона гривен были выявлены по итогам работы комиссии.

Как писала «Газета.ру», ранее глава украинского Минобороны Украины Степан Полторак сообщал, что в Донбассе на стороне ополченцев якобы ведут боевые действия 5 тыс. военнослужащих регулярной армии России.

Напомним, ранее сообщалось, что командование ВСУ прибегнуло к практике внезапных проверок подразделений из-за неоднократных случаев пьянства среди украинских военных.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс
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Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ
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