Сирия: мощный взрыв прогремел в провинции Латакия

Дамаск, 5 января. На западе Сирийской республики в провинции Латакия прогремел мощный взрыв. Как информирует агентство Sputnik, инцидент произошел вблизи одного из стадионов в городке Джабла, расположенном в нескольких километрах южнее города Латакия.

Агентство SANA пишет, что вблизи от здания муниципального стадиона взлетел на воздух заминированный автомобиль.

Причины взрыва в настоящее время не известны, никакой информации о жертвах и пострадавших также не приводится.

Отметим, что сирийскую провинцию Латакия контролирует правительственные войска САР. Именно в ней расположен аэродром Хмеймим, используемый российскими Воздушно-космическими силами.

Как сообщала «Газета.ру», ранее военные Турции заявили, что в результате авиаударов в Сирии были ликвидированы 38 боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство».

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