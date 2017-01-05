Турция обещала не спешить выгонять ВВС США с авиабазы «Инджирлик»

Анкара, 5 января. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын объявил, что вопрос об использовании авиабазы «Инджирлик» силами ВВС США не будет решаться поспешно и в ближайшее время нет никаких предпосылок к тому, чтобы американская авиация покинула самую восточную авиабазу НАТО, расположенную на территории Турции менее чем в 100 км от границы с Сирией.

В интервью турецкому телеканалу представитель президента подчеркнул, что власти Турции будут «пристально наблюдать за политикой нового президента США Дональда Трампа».

«Мы им говорили — и будем продолжать им это говорить — что стратегия, выбранная ими против группировки «Исламское государство», в рамках которой активно вооружаются сирийские курды, является неверной и должна быть изменена, — подчеркнул Калын. — США придется внимательнее прислушиваться к потребностям Турции. А пока что мы оставляем за собой право закрыть «Инджирлик».

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