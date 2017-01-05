FAN-TV Лента новостей
Названо самое дождливое место на планете
Весь мир

Названо самое дождливое место на планете

Сегодня 15:48
102

Названо самое дождливое место на планете

Нью-Дели, 5 января. Ученые установили самое дождливое место на планете. Им оказалась индийская деревня Мавсилам в штате Мегхалая.

Это поселение даже попало в книгу рекордов Гиннеса, как самое дождливое. В 1985 году тут выпало 26 тыс. мм осадков. Чтобы спастись от дождя, местные жители мастерят самодельные зонты из  листьев бананового дерева и бамбука.

Ранее сообщалось, что научные работники Национального управления океанических и атмосферных исследований обнаружили аномальное повышение температуры в районе Северного полюса. Специалисты сообщили, что в ближайшем будущем, а речь идет о неделях, Арктика погрузится в реальную оттепель. По оценкам ученых, воздух может прогреться до отметки в 0 градусов.

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ

Сегодня 16:11
58

Между «зрадой» и здравым смыслом: почему Украина не готова к компромиссу по Донбассу и Крыму

Сегодня 15:45
2865

Дипломатия по-новому: Южная Корея следит за политикой США через Twitter Трампа

Сегодня 14:53
109

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под огнем запрещенных орудий, в ДНР поймали пособницу «Азова»

Сегодня 14:13
755

В джазе только викинги. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 14:06
149
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ

16:11

Турция обещала не спешить выгонять ВВС США с авиабазы «Инджирлик»

16:07

Ученые: частый секс приводит к увеличению половых органов

16:07

Нацбанк Украины рассказал, как будет оздоравливать экономику

16:01

Сирия: мощный взрыв прогремел в провинции Латакия

16:00

Названо самое дождливое место на планете

15:48

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной летчика-космонавта Игоря Волка

15:46

Ученые обнаружили существо, возраст которого превышает полмиллиарда лет

15:45

Между «зрадой» и здравым смыслом: почему Украина не готова к компромиссу по Донбассу и Крыму

15:45

Австрийские экономисты подсчитали потери Евросоюза от санкций против России

15:33

Авиакомпания «Аврора» рассказала правду об опасном сближении с самолетом НАТО

15:30

Ветер меняется: Пушков прокомментировал отказ Порошенко от обеда у Пинчука

15:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ
Читать
Закрыть