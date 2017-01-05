Названо самое дождливое место на планете

Нью-Дели, 5 января. Ученые установили самое дождливое место на планете. Им оказалась индийская деревня Мавсилам в штате Мегхалая.

Это поселение даже попало в книгу рекордов Гиннеса, как самое дождливое. В 1985 году тут выпало 26 тыс. мм осадков. Чтобы спастись от дождя, местные жители мастерят самодельные зонты из листьев бананового дерева и бамбука.

Ранее сообщалось, что научные работники Национального управления океанических и атмосферных исследований обнаружили аномальное повышение температуры в районе Северного полюса. Специалисты сообщили, что в ближайшем будущем, а речь идет о неделях, Арктика погрузится в реальную оттепель. По оценкам ученых, воздух может прогреться до отметки в 0 градусов.