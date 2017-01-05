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Нацбанк Украины рассказал, как будет оздоравливать экономику
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    Нацбанк Украины рассказал, как будет оздоравливать экономику

    16:01  5 Января 2017
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    Украина

    Киев, 5 января. Решение Нацбанка Украины снизить сумму наличных расчетов для физлиц до 1,8 тысячи долларов поможет вывести экономику страны из тени и оздоровит всю финансовую систему. Об этом заявили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Украины.

    Нацбанк Украины с 4 января уменьшил сумму наличных расчетов для физических лиц в течение одного дня со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен (соответственно, с 5,5 тысячи долларов до 1,8 тысячи долларов). Это обеспечит стабильное поступление наличности в банковскую систему, увеличит скорость ее оборота, сократит сферу использования наличных и ускорит развитие банковского сегмента. Таким образом Нацбанк Украины может провести детенизацию, снизив возможность легализации незаконных доходов.

    «Решение не затронет интересы простых людей, поскольку более 90% ежедневных расходов украинцев сегодня меньше 50 тысяч гривен. При этом нам удастся оздоровить экономику и финансовую систему Украины, что позволит избежать банковских шоков в будущем»,  — сказал первый вице-премьер  — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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    Автор: Таисия Григорьева
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