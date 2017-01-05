Путин выразил соболезнования в связи с кончиной летчика-космонавта Игоря Волка

Москва, 5 января. В связи с кончиной Героя Советского Союза, летчика-космонавта Игоря Волка глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования. Российский лидер отметил его ощутимый вклад в профессию.

Как говорится телеграмме, опубликованной в четверг пресс-службой Кремля, Игорь Петрович участвовал в реализации легендарных проектов, многое сделал для освоения внеземного пространства, посвятив себя авиации и космонавтике. Путин отметил, что Волк был бесконечно предан профессии, подавал пример неравнодушия и верности долгу, мужества и ответственности.

Напомним, накануне администрация подмосковного города Жуковский сообщила, что на 80-м году жизни Игорь Волк скончался.

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