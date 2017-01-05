Ученые обнаружили существо, возраст которого превышает полмиллиарда лет

Буэнос-Айрес, 5 января. Палеонтологи из Аргентины сумели сделать уникальную находку, обнаружив существо, относящееся к древнейшим известным формам многоклеточной жизни на Земле. Возраст создания, окаменевшие останки которого были обнаружены в карьере близ города Олаваррия, достигает 545 миллионов лет.

«Мы не знаем, было ли это животное или растение, поскольку для этой эпохи не существует определения животного как такового, — отмечает геолог Мария Хулия Арроуй. — Называть его растением тоже не совсем верно, поэтому мы зовем его биота».

Находка ученых относится к периоду докембрия, или криптозоя, от которого практически не осталось материальных свидетельств существования жизни. Первые возникшие тогда многоклеточные существа позже исчезли в ходе эволюции. Они представляли собой нечто совершенно отличающееся от современных животных и растений, их систематическое положение остается до конца неясным.