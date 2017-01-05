Авиакомпания «Аврора» рассказала правду об опасном сближении с самолетом НАТО

Южно-Сахалинск, 5 января. Представители авиакомпании «Аврора» в категорической форме опровергли сообщения об опасном сближении некоего боевого самолета, предположительно принадлежащего стране-члену НАТО, с принадлежащим компании пассажирским авиалайнером.

«Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было», — отрезал собеседник РИА Новости в авиакомпании.

Напомним, ряд СМИ распространил информацию о том, что российский авиалайнер вынужден был резко снизиться, чтобы избежать столкновения с чужим самолетом. Опасное сближение, якобы, произошло где-то в районе Курильских островов.