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Авиакомпания «Аврора» рассказала правду об опасном сближении с самолетом НАТО
Происшествия

Авиакомпания «Аврора» рассказала правду об опасном сближении с самолетом НАТО

Сегодня 15:30
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Авиакомпания «Аврора» рассказала правду об опасном сближении с самолетом НАТО

Южно-Сахалинск, 5 января. Представители авиакомпании «Аврора» в категорической форме опровергли сообщения об опасном сближении некоего боевого самолета, предположительно принадлежащего стране-члену НАТО, с принадлежащим компании пассажирским авиалайнером.

«Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было»,  — отрезал собеседник РИА Новости в авиакомпании.

Напомним, ряд СМИ распространил информацию о том, что российский авиалайнер вынужден был резко снизиться, чтобы избежать столкновения с чужим самолетом. Опасное сближение, якобы, произошло где-то в районе Курильских островов.

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