Вена, 5 января. Специалисты из австрийского института экономических исследований (WIFO) пришли к выводу, что антироссийские санкции Евросоюза и ответные меры России нанесли ущерб в размере 17,6 млрд евро и 400 тыс. рабочих мест для экономики 27 государств ЕС.

Так, издание Der Standard пишет, что экономисты института оценили эффект от российских контрсанкций и от санкций РФ, изучив статистику за 2015 год.

Согласно приведенным данным, ущерб экономической активности в Чехии составил 760 млн евро, в Италии — 950 млн евро, в Польше — 1,36 млрд евро, во Франции — 1,63 млрд евро. Германия — недосчиталась 97 тыс. рабочих мест и более 6 млрд евро, Австрия потеряла 550 млн евро и 7 тыс. рабочих мест.

Как заявлял газете «Известия» кандидат в депутаты и член Социалистической партии Франции Томас Пуэжалон, построить сбалансированный мир и сотрудничество можно только при помощи взаимного уважения и конструктивного диалога с Россией.

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