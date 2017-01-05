Пушков: Берлину важнее поддерживать Порошенко, чем защищать ценности Европы

Москва, 5 января. Власти Германии не стали осуждать марш украинских националистов, который состоялся на днях в Киеве, поскольку защиту украинской власти Берлин ставит выше, чем защиту европейских ценностей. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков.

«Берлин не нашел в себе сил осудить марш в честь Бандеры с его антисемитскими лозунгами. Защита киевского режима важнее фиктивных «ценностей», — пишет он в Twitter.

Напомним, что в воскресенье в Киеве состоялось факельное шествие в память об идеологе украинского национализма Степане Бандере. Не менее тысячи членов украинской националистической партии «Свобода» прошлись шествием по центру украинской столицы.