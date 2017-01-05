Ветер меняется: Пушков прокомментировал отказ Порошенко от обеда у Пинчука

Москва, 5 января. Президент Украины Петр Порошенко не посетит традиционный «украинский ланч» у олигарха Виктора Пинчука в Давосе в рамках Всемирного экономического форума из-за статьи о России. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал поведение украинского лидера на своей странице в Twitter.

«Порошенко еще не понял, что ветер меняется. Он убежден: вражда с Россией и дальше будет нести его на гребне волны. Но это уже вчерашний день», — написал Пушков.

Порошенко еще не понял, что ветер меняется. Он убежден: вражда с Россией и дальше будет нести его на гребне волны. Но это уже вчерашний день — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 5, 2017

Напомним, как сообщала «Газета.ru», ранее Порошенко объявил, что Украина останется «надежным партнером» США несмотря на смену президента.