ВСУ перебрасывают в Донбасс танки и «Грады»

Донецк, Луганск, 5 января. Представители военных ведомств народных республик Донбасса в четверг почти одновременно объявили о том, что по данным разведки, украинские войска близ линии соприкосновения вооруженных сил в Донбассе усилены танками и реактивными системами залпового огня. Об усилении ВСУ в Донбасса объявили заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин и официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Отмечается прибытие в Константиновку железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой, в том числе семь единиц танков, шесть реактивных систем залпового огня «Град», шесть самоходных гаубиц «Акация», а также шесть буксируемых гаубиц Д-30», — объявил в ходе брифинга Басурин.

Военные ЛНР фиксируют прибытие к линии соприкосновения танков, артиллерийских установок "Гвоздика" и большого количества БМП.

Присутствие вблизи линии соприкосновения сил в Донбассе танков и крупнокалиберной артиллерии является прямым нарушением положений минских договоренностей, подчеркнули представители ДНР и ЛНР.