Между «зрадой» и здравым смыслом: почему Украина не готова к компромиссу по Донбассу и Крыму

Интересная перепалка разгорелась недавно на страницах The Wall Street Journal. В конце прошлого месяца украинский олигарх и меценат Виктор Пинчук опубликовал в журнале статью, в которой высказал мнение, что вскоре США и Европа могут пересмотреть свои отношения с Россией и попытаться наладить диалог с Москвой. В связи с этим Киеву уже сейчас следует начать готовиться к болезненным для себя компромиссам. Прежде всего, Украине следует отказаться от попыток вступить в НАТО и ЕС. Вслед за тем она должна признать Крым российским и согласиться на замораживание ситуации в Донбассе.

Вскоре во все том же The Wall Street Journal появилась статья за авторством замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева. Елисеев весьма однозначно отклоняет любую возможность компромисса с Россией по Крыму и Донбассу. Сверх того, он настаивает, что курс на евроатлантическую интеграцию — жизненно важен для Украины. Если какой-либо украинский политик всерьез сейчас призовет от него отказаться, то для него это будет равносильно политическому самоубийству.

Сам президент Порошенко, как кажется, целиком поддерживает позицию, изложенную Елисеевым. Уже известно, что в ходе своего предстоящего визита на Всемирный экономический форум в Давосе Порошенко намерен избегать Пинчука. Так, на традиционный ежегодный «украинский ланч» Пинчука Порошенко не пойдет.

Михаил Погребинский, известный украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку этой литературной пикировки столь быстро перешедшей на личности.

«Издание The Wall Street Journal на самом деле авторитетно, но не стоит переоценивать авторитетность этих двух публикаций. Они были бы таковыми, если бы действительно появились в журнале в качестве его собственных статей. Но эти публикации прошли в рубрике «Мнения», которая работает по принципу «платишь деньги — получаешь возможность опубликовать свою позицию». В любом случае, сама публикация Пинчука, конечно, говорит нам, что он хочет вписаться в эти новые тренды с Трампом, с грядущими европейскими выборами и т.д. Он — человек, считающий себя частью европейской и мировой бизнес-элиты — понимает прекрасно, что это крайне некомфортно и дальше быть в совершенно бесперспективной струе украинской политики. Потому он выступает фактически с повторением позиции, уже неоднократно сформулированной людьми, близкими к команде Трампа», — приводит свою точку зрения эксперт.

В общем-то, повторенная Пинчуком позиция, считает Михаил Погребинский, есть позиция здравого смысла. «Ну, если не считать некоторые фрагменты, которые он вставил в статью, чтобы, несколько сгладить свою — как у нас говорится — «зраду», свою «изменническую» позицию. За вычетом нескольких фраз, все написанное Пинчуком — осмысленно и здраво. Что же касается реакции господина Елисеева, то она явственно демонстрирует полную неготовность администрации президента Порошенко к принятию какой-либо рациональной логики и разрешению ключевых для внешней политики Украины вопросов. Фактически, Елисеев говорит: «Нет, нет, нет. Нет — отказу от европейского и натовского выбора. Нет — выборам в Донбассе. Нет — Крыму». Ни слова о том, что можно сделать», — продолжает политолог.

Самое печальное, что на сегодняшний день позиция Елисеева — это не только позиция администрации украинского президента, но также и всех тех, кто еще имеет хоть какое-то «право голоса» на Украине и в украинском медиапространстве. Это позиция абсолютного большинства украинского политикума.

«Публично оппонирующая позиция полностью отсутствует. Потому скромно-рациональные соображения Пинчука и вызвали такую бурную реакцию. О том, какими будут последствия всей этой истории, пока говорить рано. Ничего не ясно до тех пор, пока не прояснится позиция следующего американского президента. Насколько позиция новой администрации будет решительно отличаться от прежней? Но ясно, что будет какая-то корректировка. Это потребует от президента Порошенко и украинских политиков соответствующей реакции», — подводит итог Михаил Погребинский.