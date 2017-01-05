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Москвичам предсказали лютые морозы на Рождество
Общество

Москвичам предсказали лютые морозы на Рождество

Сегодня 15:01
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Москвичам предсказали лютые морозы на Рождество

Москва, 5 января. Сильные морозы ждут москвичей на Рождество. Как рассказали сотрудники «Гидрометцентра», температура воздуха 7 января опустится в российской столице до минус 29 градусов по Цельсию.

«Ночью в Москве и области -23...-29°, днем 7 января -19...-24°, 8 января -13...-18°», – отмечают синоптики.

Как пишет газета «Известия», аномально холодная погода в Центральной части России продержится с 4 по 9 января. Температура будет ниже климатической нормы на 7-14 градусов. На днях МЧС предупредило жителей Москвы о резком похолодании. Петербуржцев же предупредили об усилении ветра и похолодании до минус 22 градусов.

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