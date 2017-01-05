FAN-TV Лента новостей
Мать выбросила новорожденного сына на свалку на Украине
Украина

Мать выбросила новорожденного сына на свалку на Украине

Сегодня 15:04
140

Мать выбросила новорожденного сына на свалку на Украине

Киев, 5 января. Мать выбросила на мусорную свалку своего новорожденного сына в Киевской области Украины. По данным пресс-службы украинской полиции, мертвый младенец был обнаружен охранником.

Именно он и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливается личность женщины, выбросившей своего ребенка на свалку.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в городе Сергиев Посад Московской области на хоккейной площадке обнаружено тело новорожденного ребенка.

Напомним, в Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Уйского района, которую подозревают в покушении на убийство новорожденной.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Тимур Румянцев
#украина
Новости партнеров
Эксклюзив

Между «зрадой» и здравым смыслом: почему Украина не готова к компромиссу по Донбассу и Крыму

Сегодня 15:45
66

Дипломатия по-новому: Южная Корея следит за политикой США через Twitter Трампа

Сегодня 14:53
97

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под огнем запрещенных орудий, в ДНР поймали пособницу «Азова»

Сегодня 14:13
647

В джазе только викинги. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 14:06
135

Транзитный вопрос: почему Евросоюз не поможет Украине сохранить российский газ

Сегодня 13:06
1271
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Названо самое дождливое место на планете

15:48

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной летчика-космонавта Игоря Волка

15:46

Ученые обнаружили существо, возраст которого превышает полмиллиарда лет

15:45

Между «зрадой» и здравым смыслом: почему Украина не готова к компромиссу по Донбассу и Крыму

15:45

Австрийские экономисты подсчитали потери Евросоюза от санкций против России

15:33

Авиакомпания «Аврора» рассказала правду об опасном сближении с самолетом НАТО

15:30

Ветер меняется: Пушков прокомментировал отказ Порошенко от обеда у Пинчука

15:18

ВСУ перебрасывают в Донбасс танки и «Грады»

15:18

Бывший гвардеец рассказал о покушении на Елизавету II в Букингемском дворце

15:18

Доллар впервые за полтора года опустился ниже 60 рублей

15:15

Пушков: Берлину важнее поддерживать Порошенко, чем защищать ценности Европы

15:15

Мать выбросила новорожденного сына на свалку на Украине

15:04
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Названо самое дождливое место на планете
Читать
Закрыть