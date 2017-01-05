Мать выбросила новорожденного сына на свалку на Украине

Киев, 5 января. Мать выбросила на мусорную свалку своего новорожденного сына в Киевской области Украины. По данным пресс-службы украинской полиции, мертвый младенец был обнаружен охранником.

Именно он и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливается личность женщины, выбросившей своего ребенка на свалку.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в городе Сергиев Посад Московской области на хоккейной площадке обнаружено тело новорожденного ребенка.

Напомним, в Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Уйского района, которую подозревают в покушении на убийство новорожденной.

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