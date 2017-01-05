Константинов – об особенном чувстве юмора Путина и выразительных лицах киевской власти. ФАН-ТВ

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Общеполитическая ситуация приводит к тому, что западные журналисты всё чаще и чаще отказываются от объективной оценки России и идут на поводу у трендов, не имеющих ничего общего с реальностью. Глава Агентства журналистских расследований (АЖУР), писатель Андрей Константинов в интервью ФАН-ТВ выразил мнение, что необъективность СМИ – это общемировая тенденция, а журналисты, которые не могут или не успевают глубоко разобраться в теме, – лишь инструментарий. Также Константинов дал характеристику чувству юмора Владимира Путина и высказался насчет киевской власти.

– Андрей Дмитриевич, вопрос к вам как к человеку, который большую часть жизни посвятил все-таки журналистике. Не так давно Путин утвердил новую Доктрину информационной безопасности страны. В ней отмечалась тенденция к увеличению в западных СМИ материалов, где дается необъективная оценка России и той государственной политики, которую проводит наша страна. Как вы к этому относитесь?

– Ну, как я к этому отношусь? Я плохо к этому отношусь: когда происходят какие-то несправедливые вещи. Но надо сказать, что необъективность журналистики – это, к сожалению, проблема не только западных СМИ, а общемировая тенденция. Сказать, что у нас с этим всё прекрасно обстоит, тоже нельзя. К сожалению, общемировая тенденция такова: если раньше было много журналистов, и было нормой пытаться разобраться в том, как оно на самом деле, то сейчас нормой стало, когда журналисты отстаивают свою позицию. А вот отстаивание своей позиции и объективная журналистика – это разные вещи. Даже если ты абсолютно убежден в том, что твоя позиция правильная.

– Как сделать так, чтобы уровень антироссийской пропаганды постепенно снижался? С чего нужно начинать?

– С любой пропагандой нужно бороться правдой и талантом: просто чтобы голос звучал убедительно. Но для этого нужен талант и умение, нужно знать ремесло, потому что, если вы не умеете делать хорошее дело, то вы своими неумелыми действиями компрометируете ту идею, которую хотите защищать. Обязательно должна быть самоирония. Пропагандистов от нормальных можно отличить вот по этой звериной серьезности к самим себе.

– Наши политики пытаются шутить?

– Российские политики ровно так, как и политики всего остального мира, слишком часто относятся слишком серьезно к самим себе и к своей миссии. У нас людей с чувством юмора, пусть даже с таким черным чувством юмора, как у Владимира Владимировича Путина, мало. У Владимира Владимировича чувство юмора есть, и именно поэтому его многие остальные политики в мире и не понимают: у них нет чувства юмора, и они думают, что он серьезный, а он так шутит. Просто до них не доходит.

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– Хочу спросить вас о ситуации, о которой вас наверняка спрашивали неоднократно, – о том, что произошло в марте 2014 года, накануне референдума в Крыму и Севастополе. Точнее, так: я не буду вас спрашивать, что тогда произошло, и подписывали вы тогда документ в поддержку политики Путина на Украине и в Крыму, или не подписывали. Но сейчас, по истечении двух с половиной лет, ваше отношение к украинским властям как-то изменилось?

– Я не подписывал то письмо, прежде всего, потому, что мне его не дали даже прочитать. Меня, собственно говоря, и не спрашивали. Мое имя поставили в число подписавших, а потом мне стали звонить журналисты и просить комментарий. И я таким образом узнал, что такое письмо существует, и совершенно честно сказал, что я его не подписывал и не знал об этом. Но если бы мне предложили подписать такое письмо, то я бы объяснил, что я не подписываю коллективных писем вообще: никаких и ни по какому поводу. Я не люблю хоровое пение и не люблю ходить строем.

Что касается ситуации с Украиной и Крымом: могу сказать, что крымчане выразили свою волю, и для меня абсолютно понятно, что это решение большинства того народа, который живет на этой земле. Что касается той публики, которая захватила власть на Украине, то мне кажется, что ни один человек не может относиться к ним как-то позитивно. Ну, во-первых, хочется сказать: посмотрите на эти лица! Второе: эти люди принесли огромное количество страданий своей земле. Я абсолютно не уважаю Януковича, но он принес меньше страданий своей земле, чем вот эти товарищи. Кроме того, у меня к ним личное отношение, поскольку именно эта шайка запретила «Бандитский Петербург», поэтому спрашивать у меня, какое у меня может быть отношение к этим уродам, – это смешно. У меня не может быть ни капли, ни грамма хорошего отношения, даже по личным причинам.

– Следите ли вы за внешней политикой, за действиями России на украинском и сирийском направлении?

– Что касается Сирии, то, безусловно, мне это интересно. Тем более, я арабист: заканчивал восточный факультет и долго работал с арабским языком военным переводчиком. Поэтому, безусловно, я за этим слежу, и эта тема достаточно интересная. Что касается Украины, то она в последнее время мне не очень интересна. Я думаю, что там очень сильно завязшая ситуация, которая будет достаточно долго неприятной и завязшей, потому что есть позиция Запада, который высказал ее, и они будут стоять на своем, хотя им это неудобно, потому что они прекрасно понимают, кто пришел к власти, они прекрасно понимают цену этим людям. Они понимают и глубину проблем, которые там, понимают, сколько денег надо будет тратить на Украину, и понимают, что эти деньги – это «не в коня корм». Но всё это будет очень долго и очень одинаково.

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