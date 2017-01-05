Турецкие газеты превратили Обаму в террориста из Стамбула

Стамбул, 5 января. Турецкие новостные издания и социальные сети в среду оказались полны коллажей, на которых лицо предполагаемого террориста, устроившего побоище в ночном клубе Reina, было превращено в лицо президента США Барака Обамы. Коллаж сопровождала подпись «наиболее четкая фотография террориста».

Фактически, заметка в издании Yeni Akit, где этот коллаж появился в первую очередь, состоит из одной фразы: «В социальных сетях обсуждают, что США стоят за террористической атакой в клубе Reina».

Напомним, как сообщала ранее «Газета.ru», представители следствия по данному теракту объявили, что предполагаемый террорист может быть уйгуром по национальности.

Ответственность за новогоднюю бойню в ночном клубе Reina взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».