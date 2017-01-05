Сирия, 5 января. Военнослужащие сирийских войск ликвидировали высокопоставленного командира формирования «Джейш Аль-Фатх» в ходе боев на западе от Дамаска. Армия Турции потеряла двоих военнослужащих в окрестностях города Аль-Баб в Алеппо. Курдские формирования отбили два поселения на западе от Ракки у боевиков ИГ*, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В долине Вади Барда на северо-западе от Дамаска продолжается наступление подразделений Сирийской арабской армии (САА) на позиции боевиков оппозиционных группировок, целью которого является восстановление контроля над районом водных источников, питающих столицу. Правительственные войска окружили отряды формирования «Джейш Аль-Фатх». Сирийская авиация поддерживает наступление с воздуха. В ходе авиаудара значительные разрушения получил важный пункт управления боевиков в регионе, также было ликвидировано несколько террористов, в том числе один из высокопоставленных командиров «Джейш Аль-Фатх», известный под именем Аль-Соус.

Провинция Алеппо

На позиции турецкой армии в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо прибыло большое подкрепление. Теперь в операции против террористов ИГ «Щит Евфрата» будут участвовать более 7 000 турецких военнослужащих. Кроме того, сообщается, что в ходе недавних столкновений с отрядами боевиков погибли два солдата армии Турции.

Провинция Хомс

Террористы ИГ вновь понесли потери в живой силе в ходе столкновений с подразделениями правительственных войск в районе сирийской авиабазы «Т-4», находящейся недалеко от города Пальмира на востоке провинции Хомс. Под обстрелом артиллерии САА были ликвидированы пять боевиков, еще шесть получили ранения. Кроме того, уничтожено несколько транспортных средств и ракетных установок террористов. Однако сирийская армия продолжает атаковать остатки отрядов ИГ в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные силы ведут ожесточенные бои с террористами ИГ в нескольких частях Дейр эз-Зора. На западе от города боевикам удалось ликвидировать несколько артиллерийских орудий САА. Тем не менее в ходе боев они понесли более значительные потери в технике, также была уничтожена группа террористов. Кроме того, интенсивные столкновения отмечаются в районе военного аэродрома на юге от Дейр эз-Зора. ВВС САР сбрасывают бомбы на места скопления боевиков вблизи аэродрома и недалеко от горной цепи Аль-Тарда, нанося ИГ серьезный урон в численной силе.

Провинция Даръа

Военнослужащие сирийских войск провели ответный обстрел укрепленных районов боевиков террористических группировок вблизи населенного пункта Кирата, расположенного в окрестностях города Ладжат на северо-востоке провинции Даръа. Сообщается, что в ходе контратаки было уничтожено не меньше семи террористов, также разрушена значительная часть укреплений боевиков.

Провинция Ракка

Бойцам курдских отрядов народной самообороны (YPG) и Сирийских демократических сил (SDF)** в ходе очередной атаки позиций террористов ИГ в рамках широкомасштабной операции «Гнев Евфрата» удалось отбить еще два населенных пункта на западе от города Ракка. Однако в ходе ожесточенных столкновений обе стороны понесли потери в живой силе. Бои продолжаются в окрестностях близлежащих поселений.

Полиция ИГ «Диван Аль-Хисба» арестовала трех боевиков формирования по подозрению в крупном денежном хищении. Трое мужчин входят в число руководителей Департамента коммунальных служб города Ракка. Задержанные обвиняются в хищении нескольких тысяч долларов, принадлежащих группировке.

Провинция Хама

Боевики повстанческих группировок обстреляли опорные пункты правительственной армии в северо-западной части провинции Хама. Сообщается, что никто из сирийских военнослужащих не пострадал. В данный момент подразделения САА готовятся открыть ответный огонь по позициям повстанцев из крупнокалиберных артиллерийских орудий и ракетных установок.

Ирак

Согласно данным ООН, за последние пять дней более 13 000 жителей города Мосул покинули свои дома. Таким образом, среднее число ежедневных перемещений увеличились почти на 50 процентов. Отмечается, что данная тенденция связана с резко увеличившейся интенсивностью столкновений между подразделениями иракской армии и террористами ИГ.

Военнослужащим армии Ирака удалось ликвидировать заминированный автомобиль, за рулем которого находился террорист-смертник ИГ, до того, как он приблизился к правительственному блокпосту на окраине города Талль-Афар, находящегося на западе от Мосула.