Американский бомбардировщик «уронил» двигатель во время полета в США

Бисмарк (США), 5 января. Американский бомбардировщик B-52 потерял двигатель, пролетая над Северной Дакотой. Сообщается, что двигатель отвалился во время тренировочного полета и упал в безлюдной местности возле военной базы Минот.

Экипажу все же удалось посадить воздушное судно, никто не пострадал. Что могло спровоцировать поломку такого характера — не уточняется. Для поисков отвалившейся детали был задействован вертолет.

В настоящее время военные проводят расследование по данному инциденту, в результате которого будет принято решение — стоит ли менять двигатели у B-52 или нет, сообщает портал Defense News.