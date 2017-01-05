Бывший гвардеец рассказал о покушении на Елизавету II в Букингемском дворце

Лондон, 5 января. Бывший гвардеец на условиях анонимности рассказал, как однажды на ночном дежурстве чуть было не выстрелил в королеву Елизавету II, приняв ее за незнакомца, вторгшегося в королевскую резиденцию. О происшествии в Букингемском дворце пишет британская пресса.

Как пишет The Independent, охранник патрулировал территорию дворца по внутреннему периметру. Около трех часов ночи перед ним неожиданно возникла фигура в пальто. Бдительный гвардеец всерьез решил, что речь идет о вторжении, пишет газета «Известия». Гвардеец выкрикнул: «Кто это?», но тут понял, что перед ним сама королева Елизавета II.

«Черт возьми, Ваше Величество, я чуть было вас не подстрелил», — выпалил гвардеец. Королева не стала применять жесткие меры к гвардейцу, показавшему себя не с самой лучшей стороны. Монарх отметила, что «хотела бы гулять, не опасаясь за собственную жизнь». Королева подчеркнула, что впредь будет предупреждать охрану о своем намерении прогуляться в ночное время.

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