Восьмилетний ребенок пострадал в результате массовой аварии под Владимиром

Владимир, 5 января. Серьезное ДТП произошло в Вязниковском районе Владимирской области: в результате массовой аварии пострадал восьмилетний ребенок. Как сообщает пресс-служба МВД России, ЧП случилось утром в четверг на 299 километре трассы М7 «Волга».

Согласно приведенным данным, 28-летний водитель Infiniti EX25 допустил столкновение с двигающемся в попутном направлении Opel Astra, за рулем которого находился водитель 1985 года рождения. При этом Opel буксировал на гибкой сцепке автомобиль ВАЗ-2115, под управлением 44-летней женщины.

Из-за произошедшей аварии в Infiniti врезался двигающийся позади автомобиль Toyota Harrier, под управлением 34-летнего водителя. При этом также двигающийся позади Hyundai ix35, за рулем которого находился 46-летний водитель, врезался в автомобиль Infiniti EX25 и ВАЗом.

Восьмилетняя девочка, находившаяся в момент ДТП в Toyota Harrier, получила телесные повреждения: врачи диагностировали у нее ушиб лобной части головы.

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