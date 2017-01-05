ДНР сообщила о прибытии в зону АТО эшелонов с бронетехникой ВСУ

Донецк, 5 января. Разведка Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала переброску в зону так называемой АТО дополнительной военной техники украинской армии. По словам закомомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, прибытие железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ замечено на северо-западе от Горловки, в районе населенного пункта Константиновка.
Согласно приведенным данным, в составе груза числились шесть 122 мм буксируемых гаубиц Д-30, шесть 152 мм самоходных гаубиц «Акация», шесть РСЗО «Град» и семь единиц танков.
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Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки 427 раз обстреляла прифронтовые районы ДНР.