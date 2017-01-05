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Политика

Турция выдвинула США условия использования базы «Инджирлик»

5 Января 2017 14:40
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Турция выдвинула США условия использования базы «Инджирлик»

Анкара, 5 января. Турецкие власти задумались, насколько целесообразно продолжать предоставлять свою военную базу «Инджирлик» силам антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Об этом заявил вице-премьер Турции Вейса Кайнак.

Данный вопрос был вынесен на повестку дня из-за недостаточной, по мнению турецких властей, поддержки со стороны США в отношении турецких военных в борьбе против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) в районе сирийского города Эль-Баб, сообщает Газета.Ru. Правительство Турции в данный момент рассматривает обозначенную проблему.

Таисия Григорьева

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