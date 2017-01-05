Глава «Нафтогаза» нашел способ сохранить Украине статус транзитной страны

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Киев, 5 января. В настоящее время существует опасность того, что Украина с ее системой транзита природного газа может оказаться полностью выброшенной из технологической цепи поставок газа из России в Европу, уверен глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. После открытия турбопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» практически весь газ будет поставляться в Европу в обход Украины.

Угроза потери «легких денег», по выражению обозревателя Forbes, и преференций, связанных с газовым транзитом, заставляет руководство «Нафтогаза» искать способы остановить процесс газового оттока из страны.

В интервью на украинском телеканале Андрей Коболев изложил оригинальный способ выхода из ситуации: для того, чтобы газ продолжал течь через украинскую территорию, необходимо, по его словам, продать часть газотранспортной инфраструктуры европейским компаниям — с ними будет согласна работать Россия и «Газпром».

Ранее «Известия» сообщали, что по данным «Нафтогаза», в декабре прошлого года транзит газа из России через Украину сократился на 19%.

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