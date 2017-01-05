Ученые открыли природный механизм увеличения половых органов

Эксетер (Англия), 5 января. Британские ученые обнаружили, что частый секс приводит к увеличению половых органов. К такому выводу исследователи Эксетерского университета пришли, наблюдая за жуками-могильниками.

Выяснилось, что жуки из экспериментальной группы, где были самки, демонстрируют увеличение половых органов. Эта тенденция сохраняется и для следующего поколения. При этом отмечается, что самки перестают заботиться о потомстве. А вот жуки из второй группы не претерпели никаких изменений.

Ранее сообщалось, что американские ученые провели необычное социологическое исследование с целью понять, как часто люди думают о сексе. Оказалось, что женщины думают об интимной близости гораздо реже, чем мужчины — примерно раз в час.