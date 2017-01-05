ДНР: пригороды Донецка и Горловки попали под обстрел ВСУ

Донецк, 5 января. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ за сутки 427 раз обстреляли прифронтовые районы ДНР.

По его словам, украинские военные выпустили 133 боеприпаса из различных типов гранатометов, а также 73 мины калибрами 82 и 120 мм. В ходе обстрела противник также применил вооружение боевой машины пехоты и различное стрелковое оружие.

Так, ВСУ обстреляли пригороды Горловки (поселки Железная Балка и Зайцево), села Коминтерново, Ленинское и Саханка Новоазовского района, территории вблизи поселков Крутая Балка, Жабичево, Спартак и Александровка, город Ясиноватая.

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Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ расширят зоны контроля на всю территорию Донбасса.

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