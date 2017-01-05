Командование АТО проводит проверки в Донбассе из-за пьянства бойцов ВСУ

Луганск, 5 января. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ прибегнуло к практике внезапных проверок подразделений из-за неоднократных случаев пьянства среди украинских военных.

Как рассказал майор, командование АТО отдало приказ на проведение внезапных проверок подразделений в связи с участившимися случаями употребления военнослужащими ВСУ алкогольных напитков, низким уровнем воинской дисциплины и самовольным оставлением мест несения службы.

Марочко также привел пример, когда восемь офицеров, заступивших на дежурство, отсутствовали в ходе проведения проверки личного состава второго механизированного батальона 24-й бригады ВСУ. Еще трое бойцов пребывали в состоянии алкогольного опьянения, заключил майор.

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Ранее сообщалось, что боевики запрещенного в России украинского националистического движения «Правый сектор» переброшены к линии разграничения в Донбассе.

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